Corriere dello Sport | Lobocop tiene il Napoli al sicuro

L'articolo del Corriere dello Sport evidenzia come Lobocop abbia svolto un ruolo fondamentale nel mantenere il Napoli al sicuro durante una partita complessa. In questa occasione, la squadra ha affrontato una serata difficile, che ha richiesto attenzione e determinazione, senza particolari spettacoli o momenti di grande talento estetico. La prestazione difensiva si è rivelata determinante per il risultato finale, sottolineando l'importanza di un approccio solido e concreto.

"> NAPOLI – Non era la serata per esteti e palati fini. Era la notte della sopravvivenza, del pragmatismo portato all’estremo. E il Napoli, pur soffrendo come raramente in stagione, ha fatto l’unica cosa che contava: vincere. L’1-0 sul Sassuolo, firmato da Lobotka, chiude una mini-crisi di risultati e restituisce ossigeno alla squadra di Antonio Conte, come analizza Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Dopo tre pareggi consecutivi e quattro punti persi al Maradona contro Verona e Parma, serviva solo il risultato. E poco importa se il successo è stato forse il meno meritato dell’anno, “sporchissimo”, strappato con le unghie e con i denti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Lobocop tiene il Napoli al sicuro” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Il Napoli chiede gol al suo centravanti” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Il Napoli si gioca tutto: notte cruciale al Maradona” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Corriere dello Sport: “Lobocop tiene il Napoli al sicuro” - E il Napoli, pur soffrendo come raramente in stagione, ha fatto l’unica cosa ... napolipiu.com

Divisione Calcio a cinque. Giulio Cercato · Pink Desire. Corriere dello Sport #WeAreFutsal #SerieAKINTO - facebook.com facebook

PIO TUTTO L'Inter stacca il Napoli Juve, blitz in Spagna: ha in pugno il terzino del Celta Mingueza La prima pagina del Corriere dello Sport di giovedì 15 gennaio #CorrieredelloSport x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.