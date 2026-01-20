Corriere dello Sport | Napoli impresa al gelo

Il Napoli è arrivato a Copenaghen in un contesto inaspettato, affrontando condizioni climatiche rigide e ambienti difficili. La trasferta europea rappresenta un momento importante per la squadra, chiamata a dimostrare compattezza e determinazione. La sfida si presenta complessa, ma il team si prepara con attenzione per affrontare questa prova in un clima che richiede concentrazione e spirito di gruppo.

Il Napoli è sbarcato a Copenaghen in un contesto tutt'altro che ordinario. La città danese è attraversata da una tensione latente, amplificata dalle recenti manifestazioni contro il presidente degli Stati Uniti e il suo piano di annessione della Groenlandia. Un clima particolare che fa da cornice a una sfida cruciale per il futuro europeo degli azzurri, come racconta Fabio Mandarini, inviato a Copenaghen per il Corriere dello Sport. Napoli e Copenaghen si presentano all'appuntamento con sette punti ciascuno, appaiate al 23° e 24° posto, gli ultimi validi per accedere ai playoff.

