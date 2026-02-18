Pallavolando nuova edizione al via | in campo centinaia di studenti

Pallavolando ha riaperto i battenti con una nuova edizione, portando in campo centinaia di studenti. La manifestazione offre diverse discipline: minivolley, volley, beach volley, corsa campestre e atletica leggera. Quest’anno, per la prima volta, è stata aggiunta anche una competizione di calcio a 5 femminile. La partecipazione massiccia dimostra l’interesse dei giovani per lo sport e la voglia di mettersi alla prova. La giornata si è conclusa con entusiasmo tra tante sfide e sorrisi.

Minivolley, volley e beach volley ma anche corsa campestre, atletica leggera, e per la prima volta, calcio a 5 femminile. Sono le discipline che coinvolgeranno oltre mille giovani studenti-atleti di Catania e provincia nel torneo "Pallavolando 2026".La XXVI edizione della storica manifestazione sportiva interscolastica è stata presentata nel Palazzo della Cultura dal sindaco Enrico Trantino e dall’assessore alle Politiche scolastiche, Andrea Guzzardi, insieme con i principali promotori. Sono intervenuti la dirigente dell’istituto comprensivo statale “De Amicis – Majorana”, Gisella Barbagallo, il presidente provinciale del Centro sportivo italiano, Sebastiano Gazzo, con il professore Matteo Laudani e la preside Maria Marino che con la De Amicis, prima della fusione della scuola con la Majorana, ha fortemente sostenuto la manifestazione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

