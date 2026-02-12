Corri Seano si avvicina la dodicesima edizione

Seano si prepara alla dodicesima edizione della sua corsa più amata. La gara, che si svolge ogni anno a Prato, richiama sempre più appassionati, con oltre 400 partecipanti tra competitivi e non. La manifestazione si svolgerà tra pochi giorni e anche quest’anno promette di attirare tanti runner e famiglie in cerca di divertimento e sfide sportive.

Seano (Prato), 12 febbraio 2026 – Torna per la dodicesima edizione la Corri Seano, gara rivelazione del panorama podistico locale, capace ogni anno di richiamare oltre 400 partecipanti, con una presenza significativa anche tra i non competitivi. Anche quest'anno il percorso si annuncia selettivo: 15 chilometri che porteranno i podisti sulle colline del Montalbano, mettendo alla prova gambe e resistenza in un contesto paesaggistico di grande fascino. Partenza e arrivo da Seano, con organizzazione affidata alla dinamica Jolly Runner, sodalizio che ha sede presso la Casa del Popolo, adiacente al Parco Monumentale Quinto Martini, spazio unico che ospita 36 sculture in bronzo dedicate alla vita contadina.

