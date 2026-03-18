Corona a processo | 100mila euro di danni per Pellegrini

Il tribunale monocratico di Roma ha deciso che Fabrizio Corona deve andare a processo per diffamazione nei confronti del calciatore Lorenzo Pellegrini. La decisione arriva in seguito a una causa intentata dal calciatore, che ha richiesto 100 mila euro di danni. La vicenda riguarda presunte affermazioni diffamatorie fatte dall’imputato in ambito pubblico. Il procedimento giudiziario è ora in fase preliminare.

Il tribunale monocratico di Roma ha stabilito che Fabrizio Corona dovrà affrontare un processo per diffamazione nei confronti del calciatore Lorenzo Pellegrini. La sentenza, emessa in seguito all’udienza preliminare, conferma il rinvio a giudizio per l’ex fotografo, coinvolto nella diffusione di accuse false mosse da una giovane donna di 25 anni contro l’atleta della AS Roma. Il dibattito giudiziario si terrà il primo dicembre, momento in cui si valuteranno le responsabilità legate alle dichiarazioni rilasciate pubblicamente. La vicenda nasce da un’intervista pubblicata sul portale Dillingernews, dove la giovane accusava il centrocampista di averla sottoposta a comportamenti di stalking. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Corona a processo: 100mila euro di danni per Pellegrini Articoli correlati Fabrizio Corona, Lorenzo Pellegrini chiede un risarcimento di 100mila euro per diffamazioneIl capitano della Roma Lorenzo Pellegrini ha chiesto un risarcimento di 100mila euro a Fabrizio Corona nel processo per diffamazione che vede l’ex... Fabrizio Corona indagato per diffamazione, Lorenzo Pellegrini chiede risarcimento di 100mila euroUn risarcimento di almeno 100mila euro è stato chiesto dal calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini nei confronti di Fabrizio Corona, indagato per... Altri aggiornamenti su Corona a processo 100mila euro di danni... Temi più discussi: Fabrizio Corona andrà a processo per aver diffamato il giocatore della Roma Lorenzo Pellegrini; Fabrizio Corona a processo per diffamazione dopo la falsa accusa di stalking a Lorenzo Pellegrini; Fabrizio Corona a processo, la decisione dei giudici per aver diffamato il calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini; Fabrizio Corona sotto processo: il centrocampista della Roma Pellegrini al centro di accuse esplosive. Fabrizio Corona a processo per aver diffamato Lorenzo PellegriniLa procura di Roma ha rinviato a giudizio l'ex re dei paparazzi per un'intervista a una donna che accusava falsamente di stalking il giocatore giallorosso ... today.it Fabrizio Corona a processo con escort che accusò Lorenzo Pellegrini di stalking | (Falso) scoop un boomerangFabrizio Corona a processo per caso Lorenzo Pellegrini: pubblicò intervista a escort che accusava giocatore di stalking, indagini hanno ribaltato tutto ... ilsussidiario.net «Vorrei far capire insieme a Fabrizio che cosa vuol dire parlare alla gente, non prendendola in giro». Queste le parole schiette di Claudio Lippi, che in un video condiviso da Fabrizio Corona mentre era in ospedale, ha espresso tutto il suo sostegno al lavoro s - facebook.com facebook False accuse a Lorenzo Pellegrini, Fabrizio Corona rinviato a giudizio per diffamazione #corona #diffamazione #pellegrini x.com