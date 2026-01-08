Educazione Civica e Legalità | al via la II Edizione del Premio Nazionale Rocco Chinnici Bando e modalità di partecipazione

È aperta la seconda edizione del Premio Nazionale “Rocco Chinnici”, dedicato all’educazione civica e alla legalità. Il concorso intende promuovere la sensibilità sui temi della giustizia e del rispetto delle norme tra studenti e giovani. Qui di seguito trovate il bando e le modalità di partecipazione, per contribuire a diffondere valori fondamentali per la convivenza civile.

Torna per il secondo anno consecutivo il Concorso Nazionale di Educazione Civica intitolato alla memoria del magistrato Rocco Chinnici. Dopo il successo della prima edizione, la Sezione UCIIM di Varese "Paolo Borsellino e Rocco Chinnici", in collaborazione con UCIIM Lombardia, rinnova l'invito alle scuole italiane a riflettere sui temi della legalità, della giustizia e della cittadinanza attiva.

