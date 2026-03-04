Marzo della Legalità | al Giovanni XXIII di Recale lezione di Fisco & Scuola

Questa mattina, nella sala multimediale dell’IAC “Giovanni XXIII” di Recale, si è svolta una lezione intitolata “Fisco & Scuola”, prima tappa del “Marzo della Legalità”. L’evento ha coinvolto studenti e insegnanti in un incontro dedicato a temi fiscali e civici, con il fine di promuovere una maggiore consapevolezza tra i giovani riguardo alle questioni di legalità e responsabilità sociale.

Il percorso educativo pensato per accompagnare gli studenti verso una cittadinanza sempre più consapevole e responsabile A relazionare sono stati Margherita Buonavolontà, dirigente dell’Agenzia delle Entrate, e Arturo Veccia, funzionario dello stesso ente. L’incontro si è rivelato un momento di confronto vivo e partecipato, partendo dalle basi: che cos’è l’Agenzia delle Entrate, quale ruolo svolge, perché si pagano le tasse, quali sono le differenze tra i vari tributi e quale importanza rivesta lo scontrino fiscale. Con un linguaggio chiaro e vicino ai ragazzi, i relatori hanno illustrato come il sistema fiscale italiano rappresenti uno strumento fondamentale per garantire servizi essenziali quali scuola, sanità, sicurezza e infrastrutture. 🔗 Leggi su Casertanews.it

