Coppa d’Africa | Marocco campione Senegal perde a tavolino

La Confederazione africana di calcio ha assegnato la vittoria della Coppa d’Africa al Marocco dopo aver accolto un ricorso della Federcalcio di Rabat. La decisione è arrivata in seguito all’abbandono del campo da parte del Senegal durante la finale giocata a gennaio. In questo modo, il titolo viene assegnato senza ulteriori partite o ripetizioni.

La Confederazione africana di calcio ha assegnato la vittoria della Coppa d’Africa al Marocco. La decisione segue il ricorso presentato dalla Federcalcio di Rabat contro l’abbandono del campo da parte del Senegal durante la finale disputata a gennaio. Il risultato ufficiale è stato fissato in 3-0, sancendo la conquista del trofeo per i leoni dell’Atlante. Il caso nasce da una controversia tecnica avvenuta nella gara decisiva. Un rigore contestato ha scatenato la reazione delle autorità calcistiche marocchine. L’organo dirigente continentale ha accolto pienamente le istanze di Rabat, annullando lo svolgimento naturale dell’incontro e stabilendo un esito amministrativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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