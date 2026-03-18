Coppa D’Africa la Caf revoca la vittoria al Senegal e l’assegna al Marocco

La Caf ha deciso di revocare la vittoria del Senegal nella Coppa d’Africa e di assegnarla al Marocco. Dopo che il torneo si era concluso con il trionfo del Senegal, l’organizzazione ha cambiato la decisione e ha attribuito il titolo al Marocco. La situazione ha portato a un cambio di risultato ufficiale, modificando così l’esito della competizione.

Il Marocco è stato annunciato vincitore della Coppa d’Africa, ma il risultato finale è stato ribaltato dalla Caf. Il Senegal è stato dichiarato sconfitto a tavolino, mentre il Marocco è stato dichiarato vincitore per 3-0 da un comunicato ufficiale. Senegal’s 94th minute goal was DISALLOWED for a foul on Hakimi. 4 minutes later, in the 98th minute Morocco have been given a penalty. The Senegal manager has now told ALL the players to walk off the pitch pic.twitter.comEHXxteldaG — Football Pundit (@footballpunditX) March 17, 2026 La Caf ha infatti deciso di assegnare la vittoria a tavolino al Marocco (3-0), privando di fatto il Senegal del successo tanto discusso quanto festeggiato il 18 gennaio nella finale di Rabat. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Coppa D’Africa, la Caf revoca la vittoria al Senegal e l’assegna al Marocco Articoli correlati Coppa d’Africa 2025, clamoroso ribaltone della CAF! Il Senegal perde a tavolino, Marocco campione. Cos’è successoFulham, colpo a sorpresa per l’estate: tutto fatto per l’arrivo di Pepi! I dettagli dell’accordo col PSV Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio... Coppa d’Africa 2025, duro comunicato ufficiale della CAF dopo quanto successo in Senegal Marocco: c’è una sospensione! Cosa succedeCalciomercato Fiorentina, pressing continuo su Fabbian: nuovi contatti dopo il gol alla Viola! Cosa filtra Marsiglia scatenato: fatta per Timber dal... Coppa d'Africa 2025, il Senegal batte il Marocco con un gol di Gueye e si laurea campione Tutti gli aggiornamenti su Coppa D'Africa la Caf revoca la... Temi più discussi: Faenza: il successo in Coppa d’Africa: che emozione; Lazio, Dele-Bashiru: Tra infortuni e coppa d'Africa non ho mai trovato continuità, ma Sarri mi migliora ogni giorno; Notizie Camerun - Comore: Coppa d'Africa - Calcio; Allenatore della Roma: Bisogna essere cauti nell'ingaggiare giocatori che partecipano alla Coppa d'Africa. La CAF punisce il Senegal e assegna la Coppa d'Africa al Marocco: 3-0 a tavolino!Clamorosa svolta nella finale della Coppa d’Africa 2025: la Confederazione calcistica africana (CAF) ha dichiarato nulla la vittoria del Senegal,. tuttomercatoweb.com Coppa D’africa, la Caf revoca la vittoria de Senegal e l’assegna al MaroccoIn un comunicato la Caf ha fatto sapere di aver applicato la regola 84 per assegnare la Coppa D'africa al Marocco ... ilnapolista.it +++MERCOLEDÌ DI CALCIO GIOCATO IN VISTA IN B, COPPA ITALIA DI C E COPPA ITALIA DILETTANTI: DOMANI IN CAMPO BARI, POTENZA E BISCEGLIE - SERIE D, BARLETTA IN VETTA E FIDELIS RITROVA IL SORRISO CON CORDOVA - SERIE C, N - facebook.com facebook Pallavolo SL - Fusaro su play off, Coppa Challenge e la Milano del futuro: "Abbiamo preso un centrale fantastico" x.com