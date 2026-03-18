Calcio Coppa d’Africa assegnata a tavolino al Marocco | il Senegal annuncia ricorso

A due mesi dalla finale della Coppa d’Africa 2026, la CAF ha deciso di assegnare il titolo al Marocco a tavolino, dopo aver squalificato il Senegal. I Leoni del Teranga avevano abbandonato il campo durante la partita, e la decisione ha portato all’assegnazione del trofeo senza ulteriori incontri. Il Senegal ha annunciato immediatamente un ricorso contro questa decisione.

A due mesi esatti dalla finale della Coppa d’Africa 2026 di calcio la CAF riscrive il risultato acquisito sul campo con la vittoria del Senegal, squalificando i Leoni del Teranga, che avevano momentaneamente abbandonato il campo nel corso del match, assegnando il trofeo al Marocco. La CAF ha ribaltato il risultato, decretando il 3-0 a tavolino in favore dei Leoni dell’Atlante: si è “ deciso, in conformità con l’articolo 84 del Regolamento della Coppa d’Africa, di dichiarare la Nazionale senegalese sconfitta a tavolino nella finale della Coppa d’Africa 2025, ratificando il risultato con una vittoria per 3-0 del Marocco “. L’ articolo citato,... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, Coppa d’Africa assegnata a tavolino al Marocco: il Senegal annuncia ricorso Articoli correlati Coppa d’Africa, vittoria assegnata al Marocco a tavolino: annullato il successo del SenegalIl Marocco è stato a sorpresa proclamato vincitore della Coppa d’Africa dalla Commissione d’appello, che ha ribaltato la vittoria del Senegal nella... Leggi anche: Coppa d’Africa, non è ancora finita? Il Senegal annuncia un contro-ricorso dopo la vittoria a tavolino del Marocco! Le ultimissime SCANDALO IN COPPA D’AFRICA! #senegal #marocco #brahimdiaz #rigore #var Aggiornamenti e notizie su Calcio Coppa d'Africa assegnata a... Temi più discussi: La CAF toglie la Coppa d’Africa al Senegal e la consegna al Marocco; Ribaltone clamoroso: la CAF toglie la Coppa d'Africa al Senegal e assegna la vittoria al Marocco; Il ritiro del Senegal, il cucchiaio di Brahim, l'asciugamano: cosa è successo nella finale di Coppa D'Africa; Coppa d'Africa: tolto il trofeo al Senegal, va al Marocco. Coppa D'Africa, il caso clamoroso non è chiuso: il Senegal annuncia ricorso e Niakhaté minaccia sui social...-2eSe?B??VV??fu0013u0007?Zu0004??FU?Mu0014???hS?2?u8?$]u0017??K??u0005?V?V? ???Zu001cKju0016gS?fe??i??^??S3Ug?XUE [?i4?????2pUN?R?4u0017K???tA?US????ei?U?b???V3l?h&?M??u0003MW?FM??YU?zq&j?&f?8?Nu0017? ... corrieredellosport.it Calcio, Coppa d’Africa assegnata a tavolino al Marocco: il Senegal annuncia ricorsoA due mesi esatti dalla finale della Coppa d'Africa 2026 di calcio la CAF riscrive il risultato acquisito sul campo con la vittoria del Senegal, ... oasport.it la Repubblica. . La squadra di calcio femminile dell’Iran all’aeroporto di Istanbul prima di imbarcarsi per Teheran. Le calciatrici erano state protagoniste di gesti di protesta prima (non avevano cantato l’inno nazionale prima di una gara ) e alcune, prima di ripar - facebook.com facebook La squadra di calcio femminile dell’Iran all’aeroporto di Istanbul prima di imbarcarsi per Teheran. Le calciatrici erano state protagoniste di gesti di protesta prima (non avevano cantato l’inno nazionale prima di una gara ) e alcune, prima di ripartire, avevano m x.com