Coppa d’Africa Infantino prima premia il Senegal e poi lo attacca | Assistito a scene inaccettabili Il teatrino delle scuse dopo la farsa

“Ho sbagliato a dire i miei giocatori di lasciare il campo. Chiedo scusa al mondo del calcio”. Così Pape Thiaw – allenatore del Senegal – a mente serena dopo la vittoria della sua nazionale in finale di Coppa d’Africa contro il Marocco grazie al gol di Pape Gueye ai supplementari. Perché le scene viste sono obiettivamente inaccettabili: al 92esimo a Mané e compagni viene annullato per un fallo il gol che probabilmente sarebbe valso la vittoria. Una decisione discutibile, penso ci siano pochi dubbi. Poi qualche minuto dopo un rigore assegnato altrettanto discutibile e lì scoppia il caos. Perché l’arbitro sicuramente qualche errore ha commesso, ma la reazione del Senegal non ha senso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Follia in finale di Coppa d’Africa: il Senegal abbandona il campo per un rigore, poi Brahim Diaz shock

Il Senegal vince la Coppa d'Africa dopo aver minacciato di abbandonare il campo per un rigore al 98'!

Il Senegal si è aggiudicato la Coppa d'Africa 2023 con una vittoria per 1-0 contro il Marocco nella finale di Rabat. La partita è stata decisa da un rigore al 98', che ha suscitato tensioni e discussioni tra le squadre. Questa vittoria rappresenta il secondo titolo continentale per il Senegal, consolidando la sua presenza nel calcio africano.

Coppa d’Africa, Gianni Infantino furioso con i campioni del Senegal - Al 94? è arrivato il gol di Pape Gueye, che da lunga distanza ha scaraventato il pallone sotto al sette. msn.com