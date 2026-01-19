Coppa d' Africa che follia! Finale surreale tra Senegal e Marocco | squadra ritirata asciugamano-talismano e il ricorso degli sconfitti

La finale della Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco è stata caratterizzata da episodi insoliti e momenti di tensione. Tra il ritiro della squadra, l’uso simbolico di un asciugamano e il ricorso dei perdenti, l’evento si è distinto per dinamiche fuori dal campo. Un confronto che ha superato il semplice calcio, riflettendo come elementi quotidiani possano assumere significati più profondi in contesti sportivi di grande rilievo.

Un oggetto di uso quotidiano trasformato in feticcio, una finale ad altissima tensione e una Coppa d’Africa decisa anche lontano dal pallone. La notte della finale è stata segnata da episodi surreali che hanno avuto come protagonista l’asciugamano dei portieri, ritenuto da una parte del pubblico un potente amuleto capace di assorbire la magia nera e trasferirne la forza a chi lo possiede. Già nelle partite precedenti il tema era emerso con forza, ma tra semifinale e finale la vicenda ha assunto contorni quasi grotteschi, con continui tentativi di sottrarre l’asciugamano a Nwabali prima e a Mendy poi, tra boati, interventi della sicurezza e reazioni plateali in campo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Questa sera alle ore 20:00 a Rabat si disputa la finale della Coppa d'Africa tra Marocco e Senegal. Nella giornata di ieri, la Nigeria ha conquistato il terzo posto battendo l’Egitto. L’evento rappresenta un momento importante per il calcio africano, con le due squadre in cerca di vittoria e prestigio nel torneo continentale.

Domenica 18 gennaio, Senegal e Marocco si sfideranno nella finale della Coppa d'Africa. Nella semifinale, il Senegal ha eliminato l’Egitto con un risultato di 1-0, grazie a un gol di Sadio Mané al 78°. La partita rappresenta un'importante occasione per entrambe le squadre di conquistare il titolo continentale.

