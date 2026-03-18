Coppa d’Africa il ribaltone | il Marocco vince 3-0 a tavolino Senegal sconfitto per forfait

La CAF Appeal Board ha deciso di assegnare al Marocco la vittoria per 3-0 a tavolino nella finale della TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations Morocco 2025. La decisione arriva dopo che il Senegal è stato sconfitto per forfait, modificando così l’esito originario della partita. La disputa riguarda un procedimento disciplinare che ha portato a questa sostanziale variazione nel risultato.

La CAF Appeal Board ha ribaltato l’esito disciplinare sulla finale della TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations Morocco 2025, assegnando il match al Marocco con il punteggio di 3-0 a tavolino. La decisione arriva dopo il ricorso presentato dalla Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) contro l’applicazione degli articoli 82 e 84 del regolamento della competizione. Nel comunicato ufficiale, l’organo d’appello della Confédération Africaine de Football ha dichiarato ammissibile il ricorso del Marocco e lo ha accolto, annullando così la precedente decisione del CAF Disciplinary Board. Secondo la CAF, la condotta della nazionale del Senegal rientra infatti nell’ambito degli articoli 82 e 84 del regolamento della Coppa d’Africa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Coppa d’Africa 2025, clamoroso ribaltone della CAF! Il Senegal perde a tavolino, Marocco campione. Cos’è successoFulham, colpo a sorpresa per l’estate: tutto fatto per l’arrivo di Pepi! I dettagli dell’accordo col PSV Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio... Leggi anche: Coppa d’Africa 2026, il Senegal vince una finale folle: Marocco sconfitto 1-0 SENEGAL RE D’AFRICA: MAROCCO BATTUTO 1-0 #senegal #coppadafrica #marocco #senegalmarocco #fy Contenuti utili per approfondire Coppa d'Africa il ribaltone il Marocco... Temi più discussi: Il Marocco è stato dichiarato il vincitore della Coppa d’Africa al posto del Senegal; Incredibile: Coppa d'Africa assegnata al Marocco, sconfitta a tavolino per il Senegal; Marocco vince Coppa d'Africa... dopo due mesi: finale decisa a tavolino, Senegal beffato; Coppa d'Africa al Marocco a tavolino! La decisione incredibile della CAF toglie il trofeo al Senegal. Incredibile: tolta la Coppa d'Africa al Senegal, vince il Marocco a tavolino. I dettagli di una decisione storicaDichiarata la sconfitta a tavolino del Senegal, dopo la finale della Coppa d'Africa contro il Marocco. Il Comitato d'Appello della CAF ha deciso che, in applicazione dell'articolo 84 del Regolamento d ... corrieredellosport.it Coppa d'Africa a tavolino: le proteste del Senegal, il cucchiaio di Brahim. Cos'era successo a RabatLa Coppa d’Africa, alla fine, è del Marocco. A distanza di quasi due mesi esatti dall’incredibile notte di Rabat, la giustizia sportiva. tuttomercatoweb.com CLAMOROSO: IL #MAROCCO VINCE L'APPELLO E DIVENTA CAMPIONE DELLA COPPA D'AFRICA AL POSTO DEL #SENEGAL CHE PERDE 3-0 A TAVOLINO "Il Comitato d'Appello della CAF ha deciso che, in applicazione dell'articolo 84 del Regol - facebook.com facebook Pallavolo SL - Fusaro su play off, Coppa Challenge e la Milano del futuro: "Abbiamo preso un centrale fantastico" x.com