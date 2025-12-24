Da Eusebio alla Coppa d’Africa così Puma ha investito e vinto sul business del calcio africano

Puma ha costruito in cinquant’anni un dominio silenzioso e profondo nel calcio africano. Non solo sponsor, ma interprete culturale di simboli, identità e successi sportivi. Dalle maglie rivoluzionarie del Camerun ai trionfi recenti di Senegal, Marocco e Costa d’Avorio. Un’operazione di marketing, soft power e visione. Ne scrive Degaine (So Foot). La storia di amore tra Puma e l’Africa parte da Eusebio. La storia d’amore tra Puma e lo sport africano è iniziata indirettamente con il calciatore Eusebio, giocatore portoghese di origine mozambicana, primo ambasciatore dell’iconico Puma King. Poi arrivarono le Olimpiadi estive del 1972 con l’ugandese John Akii-Bua che indossava scarpe Puma e trionfava nei 400 metri ostacoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

