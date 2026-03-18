coopservice mette in campo robot e ai

L’Istituto di vigilanza Coopservice (Ivc) ha annunciato l’implementazione di due nuove soluzioni tecnologiche, che prevedono l’uso di robot e intelligenza artificiale. Queste innovazioni sono state adottate per migliorare le attività di sorveglianza e sicurezza, integrando strumenti avanzati nel proprio sistema operativo. La decisione di Coopservice di investire in queste tecnologie è stata comunicata di recente senza ulteriori dettagli sui progetti specifici.

L’Istituto di vigilanza Coopservice (Ivc) dà notizia d’aver lanciato due soluzioni all’avanguardia sul mercato dei servizi di sicurezza: Smart Video Patrol, la nuova videoronda basata su algoritmi di intelligenza artificiale, e Ivc Rover, soluzione di pattugliamento autonomo su piattaforma robotica terrestre. La presentazione è avvenuta nel corso dell’Innovation Day, la convention aziendale dedicata alle tecnologie e alle innovazioni. Nel dettaglio, la Smart Video Patrol è un servizio progettato per integrare e potenziare le attività tradizionali di pattugliamento e videoronda gestite dalle Centrali operative. Il sistema utilizza un unico... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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