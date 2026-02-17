Sabotaggi sulle linee ferroviarie | ecco come il Viminale mette in campo droni e AI per combatterli
Il Viminale ha deciso di intervenire dopo che i sabotaggi sulle ferrovie hanno causato numerosi ritardi e cancellazioni, spesso con danni alle infrastrutture. Per contrastare questi attacchi, il ministero ha iniziato a usare droni e sistemi di intelligenza artificiale in alcune tratte critiche. La presenza di droni sorveglia le linee ferroviarie giorno e notte, mentre gli algoritmi analizzano i dati per individuare movimenti sospetti. Questa strategia mira a prevenire i sabotaggi prima che possano danneggiare i treni o interrompere il servizio.
Sempre più passeggeri devono affrontare ritardi e cancellazioni dei treni a causa degli atti di sabotaggio che stanno prendendo di mira, ormai frequentemente, le linee ferroviarie. Ed è per questo che il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha convocato ieri al Viminale un Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica al fine di elaborare le contromisure insieme ai vertici dell’intelligence, delle forze di polizia e del Gruppo ferrovie dello Stato. Le misure contro i sabotaggi. Per debellare i sabotaggi alle linee ferroviarie, il vertice ha messo a punto una serie di contromisure che includono l’utilizzo di droni per presidiare le aree più esposte, il rinforzo dei sistemi di videosorveglianza anche grazie all’Intelligenza artificiale, l’ampliamento delle recinzioni e maggiori controlli sia lungo i binari sia sui treni. 🔗 Leggi su Panorama.it
Droni, pattuglie congiunte e IA . Ecco la risposta del Viminale ai sabotaggi ferroviariIl Ministero dell’Interno ha deciso di intervenire immediatamente dopo gli attacchi ai binari, che hanno causato gravi interruzioni e ritardi.
