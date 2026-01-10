Controlli a largo raggio tra Nesima e Trappeto arrestati due spacciatori e rimossi sedici veicoli

Nel corso di controlli tra Nesima e Trappeto, i carabinieri di Fontanarossa, con il supporto di unità cinofile e polizia locale, hanno arrestato due persone per detenzione di droga e rimosso sedici veicoli. L'operazione mira a garantire maggiore sicurezza nelle zone interessate, rafforzando l'azione di contrasto alla criminalità locale.

