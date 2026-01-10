Controlli a largo raggio tra Nesima e Trappeto arrestati due spacciatori e rimossi sedici veicoli
Nel corso di controlli tra Nesima e Trappeto, i carabinieri di Fontanarossa, con il supporto di unità cinofile e polizia locale, hanno arrestato due persone per detenzione di droga e rimosso sedici veicoli. L'operazione mira a garantire maggiore sicurezza nelle zone interessate, rafforzando l'azione di contrasto alla criminalità locale.
I carabinieri della compagnia di Fontanarossa, in collaborazione con i colleghi della sezione radiomobile, i "cacciatori di Sicilia", del nucleo cinofili di Nicolosi con il supporto della polizia locale, hanno arrestato con l'aqccusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
