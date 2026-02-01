Controlli preventivi a Gravina e San Giovanni Galermo arrestato un ladro che faceva da palo

I carabinieri della compagnia di Gravina di Catania hanno attuato un servizio straordinario a largo raggio esteso anche al quartiere catanese di San Giovanni Galermo. Alle operazioni hanno preso parte i militari della compagnia di intervento operativo e le gazzelle del nucleo radiomobile. In tutto 18 i veicoli controllati, 30 le persone. Si è proceduto ad effettuare verifiche anche nei confronti di 9 pregiudicati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari. I militari della sezione operativa sono intervenuti, su richiesta della centrale operativa, in via Paglialunga, a Gravina di Catania, arrestando un 45enne di San Pietro Clarenza per tentato furto in concorso.

