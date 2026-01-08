Presentazione del libro ASCI - Associazione Scout Cattolici Italiani Gruppo Scout Padova 4° Murialdini Patronato del Santo - Padova

Il 17 gennaio 2026 alle ore 17, presso il Patronato del Santo a Padova, si terrà la presentazione della seconda edizione del libro “A.S.C.I. - Associazione Scout Cattolici Italiani Gruppo Scout Padova 4° Murialdini”. Questo volume, aggiornato, ampliato e corretto, a cura di Giovanni Donato, offre un approfondimento sulla storia e le attività del gruppo scout locale. Un’occasione per conoscere meglio un’associazione che promuove valori educativi e di comunità.

