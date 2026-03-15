Diritto allo studio Vignali | Situazione preoccupante in ERGO dopo le dimissioni del direttore

Il diritto allo studio è al centro di un recente scompiglio in ER.GO, l’ente che si occupa di servizi educativi e sociali nella regione. Dopo le dimissioni del direttore, si sono diffuse notizie che segnalano una situazione difficile e complessa all’interno dell’organizzazione. La regione Emilia-Romagna è chiamata a intervenire per chiarire i fatti e fare luce sulla situazione attuale.

Il capogruppo di Forza Italia in Regione chiede chiarezza sulla gestione dell’agenzia: "Sindacati parlano di caos e studenti idonei rischiano di restare senza borsa" “Le notizie che stanno emergendo sulla situazione di ER.GO sono molto preoccupanti e meritano risposte immediate da parte della Regione Emilia-Romagna”. A dirlo è Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia nell’Assemblea legislativa regionale, commentando la vicenda che ha portato alle dimissioni del direttore dell’agenzia regionale per il diritto allo studio e le polemiche sulla gestione delle borse universitarie. “A quanto pare – prosegue Vignali – centinaia di studenti idonei rischierebbero di restare senza copertura della borsa di studio, mentre le dimissioni del direttore aumentano la confusione amministrativa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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