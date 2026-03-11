Rinnovo contratto scuola 2025-27 via alle trattative Anief chiede risorse aggiuntive per parità di trattamento e nuove indennità

Le trattative per il rinnovo del contratto del comparto istruzione e ricerca per il periodo 2025-2027 sono ufficialmente iniziate. Anief ha richiesto risorse aggiuntive per garantire la parità di trattamento e per introdurre nuove indennità. La discussione si svolge in un momento di grande attenzione, mentre le parti coinvolte affrontano le prime questioni aperte.

La trattativa per il rinnovo del CCNL 2025-2027 del comparto istruzione e ricerca entra nella fase più delicata. L'obiettivo delle parti è raggiungere un primo accordo sulla parte economica entro il 1° aprile, distribuendo le risorse già allocate dalla legge di bilancio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Rinnovo contratto scuola 2025-27, Gilda chiede più risorse in busta paga, aumenti degli stipendi base e piena tutela dei diritti di docenti e personale ATAL'11 marzo ha segnato l'avvio ufficiale del tavolo negoziale per il rinnovo del CCNL scuola relativo al triennio 2025-2027.

Rinnovo contratto scuola 2025-27, Snals chiede adeguamento salariale, revisione delle carriere e welfareL'11 marzo ha segnato l'avvio formale delle trattative per il rinnovo del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca relativo al biennio 2025-2027.

Una selezione di notizie su Rinnovo contratto

Temi più discussi: Rinnovo contratto scuola: di quanto aumenta lo stipendio docenti e ATA?; Rinnovo contratto scuola, la Gilda degli Insegnanti prepara il tavolo dell’11 marzo: contratto separato dal pubblico impiego e riforma della governance al centro della piattaforma; Doppio rinnovo per la scuola: coinvolti docenti, Ata e presidi; Scuola, verso il rinnovo del contratto: aumenti per 143 euro lordi al mese, polizza sanitaria e agevolazioni per i mutui.

Rinnovo contratto scuola 2025-2027: al via le trattative ARAN. Previsti aumenti medi di 143 euro per i docenti e 104 per gli ATAPartono in ARAN le attese trattative per il contratto scuola 2025-2027. Le stime prevedono aumenti medi del 5,4%: 143 euro per i docenti e 104 agli ATA, cumulando 416 euro totali. Oggi si è aperto ... orizzontescuola.it

Rinnovo contratto scuola 2025/2027, ecco gli aumenti e le novità per docenti e ATAFirmato l'atto di indirizzo: ecco i dettagli sugli incrementi salariali e le nuove misure per la formazione ... informazionescuola.it

Rinnovo #McTominay, il Napoli offre un contratto a vita con ingaggio top. C'è anche la clausola rescissoria! Il contratto di Scott scade nel 2028 e dopo due anni da dominatore, i grandi club d’Europa sono tutti lì a farci più di un pensiero. McTominay, però, a - facebook.com facebook

Prosegue il confronto con #Mondadori sul rinnovo del contratto integrativo aziendale. Segna intanto l'appuntamento e contatta una delle nostre sedi territoriali per supporto e informazioni x.com