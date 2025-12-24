Valditara | Più autorevolezza ai docenti con tre rinnovi contrattuali 416 euro al mese welfare sanitaria Stiamo rivoluzionando la scuola Il punto

Il Ministro Valditara annuncia il rinnovo contrattuale per il settore scuola, con aumenti fino a 416 euro mensili e nuove iniziative di welfare sanitario, rafforzando l’autorevolezza dei docenti. Contestualmente, invita a riscoprire il valore etico del Natale come base della convivenza civile, sottolineando l’impegno per un ambiente scolastico più sicuro e rispettoso. Questi interventi rappresentano un passo importante nel miglioramento della qualità dell’istruzione in Italia.

