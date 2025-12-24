Valditara | Più autorevolezza ai docenti con tre rinnovi contrattuali 416 euro al mese welfare sanitaria Stiamo rivoluzionando la scuola Il punto

Il Ministro Valditara annuncia il rinnovo contrattuale per il settore scuola, con aumenti fino a 416 euro mensili e nuove iniziative di welfare sanitario, rafforzando l’autorevolezza dei docenti. Contestualmente, invita a riscoprire il valore etico del Natale come base della convivenza civile, sottolineando l’impegno per un ambiente scolastico più sicuro e rispettoso. Questi interventi rappresentano un passo importante nel miglioramento della qualità dell’istruzione in Italia.

Giornata contro la violenza sul personale scolastico 15 dicembre, Valditara: “Restituire autorevolezza ai docenti” - Oggi, 15 dicembre, ricorre la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, come è stato istituito da marzo 2024. tecnicadellascuola.it

Scuola, in calo le aggressioni ai docenti. Valditara: «Risultato delle sanzioni più severe» - Erano 71 nel 2023/2024, divenuti 51 nel 2024/25 e nei primi mesi del 2024/25 il dato è ancora in netto calo: da settembre a oggi, sono state segnalate 4 ... italiaoggi.it

Scuola, calo significativo degli episodi di violenza contro il personale scolastico. Valditara: "Stiamo restituendo autorevolezza ai docenti e rimettendo al centro la cultura del rispetto" - facebook.com facebook

COMUNICATO STAMPA MIM, significativo calo degli episodi di violenza contro il personale scolastico. Valditara: “Dati molto importanti, frutto di sanzioni più severe”. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha registrato un significativo calo dei casi di violenza n x.com

