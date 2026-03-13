Conto consuntivo 2025 ecco la NOTA con la proroga | prima scadenza il 14 aprile

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato una proroga di 30 giorni per la presentazione e l’approvazione del conto consuntivo 2025 delle istituzioni scolastiche. La prima scadenza fissata era il 14 aprile, ma ora i responsabili delle scuole avranno più tempo per completare le procedure. La nota ufficiale riguarda esclusivamente questa proroga senza ulteriori dettagli.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disposto una proroga di 30 giorni dei termini per la predisposizione e l’approvazione del conto consuntivo 2025 delle istituzioni scolastiche. La misura, adottata d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, modifica temporaneamente le scadenze previste dall’articolo 23 del D.I. 1292018, regolamento che disciplina la gestione amministrativo-contabile delle scuole. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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