Edilizia scolastica prorogati i termini per interventi di ripristino agibilità e adeguamento antisismico | nuove scadenze fissate a maggio e giugno DECRETI in Gazzetta Ufficiale
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha deciso di prorogare i tempi per i lavori di ripristino e adeguamento antisismico delle scuole. Le nuove scadenze sono state fissate a maggio e giugno, dando più tempo alle scuole per completare gli interventi necessari. La decisione è stata ufficializzata con i decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha disposto la proroga del termine di conclusione dei lavori per gli interventi di ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici scolastici autorizzati con decreto 7 novembre 2023. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Edilizia Scolastica
Edilizia scolastica, proroga dei lavori e della rendicontazione finale al 30 settembre 2027: pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 15 ottobre 2025, che proroga al 30 settembre 2027 i termini per il completamento dei lavori e la rendicontazione finale degli interventi di edilizia scolastica già autorizzati.
Edilizia scolastica obsoleta in Italia: il 40% degli edifici necessita di adeguamento urgente o ricostruzione. Cnre denuncia carenze antisismiche e rischio radon per 60mila plessi
In Italia, quasi la metà delle scuole ha bisogno di interventi immediati.
Ultime notizie su Edilizia Scolastica
Argomenti discussi: Edilizia scolastica, prorogati i termini per interventi di ripristino agibilità e adeguamento antisismico: nuove scadenze fissate a maggio e giugno. DECRETI in Gazzetta Ufficiale; Edilizia scolastica: in Gazzetta Ufficiale le nuove proroghe MIM per adeguamento antisismico e ripristino agibilità; Dl PNRR Scuola, mobilità docenti, 28 milioni per ATA ed esoneri, task force edilizia, proroghe. Ecco cosa è previsto. SCHEDA; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL.
Istituto Negrelli, la fine lavori a maggio e in estate i trasferimenti. Padrin: Il più grande finanziamento in Veneto per l’edilizia scolasticaFELTRE. Manca poco al taglio del nastro per il nuovo Istituto superiore Negrelli di Feltre: taglio che rappresenta soprattutto un passo avanti per l'istruzione bellunese, grazie a quello che è il più ... ildolomiti.it
Dl PNRR Scuola, mobilità docenti, 28 milioni per ATA ed esoneri, task force edilizia, proroghe. Ecco cosa è previsto. SCHEDAIl Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che interviene su quattro riforme della Missione 4 del PNRR dedicate al sistema scolastico. Il provvedimento, atteso, adesso, alla conversione i ... orizzontescuola.it
In Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare che sblocca nuovi incentivi del Pnrr. Dei fondi, 16 mln alle spese di gestione facebook
Testo Unico #IVA in Gazzetta ufficiale: in vigore dal 2027 x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.