Edilizia scolastica prorogati i termini per interventi di ripristino agibilità e adeguamento antisismico | nuove scadenze fissate a maggio e giugno DECRETI in Gazzetta Ufficiale

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha deciso di prorogare i tempi per i lavori di ripristino e adeguamento antisismico delle scuole. Le nuove scadenze sono state fissate a maggio e giugno, dando più tempo alle scuole per completare gli interventi necessari. La decisione è stata ufficializzata con i decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

