Thuram sta affrontando con cautela il fastidio alla caviglia e sta ricevendo cure mirate, mentre la squadra si prepara per il prossimo impegno. La Continassa fornisce aggiornamenti sui giocatori, tra infortunati e diffidati, con particolare attenzione alle condizioni di salute di Thuram. La società monitora attentamente la situazione per definire le prossime scelte di formazione.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus continua a lavorare in vista del prossimo impegno casalingo in campionato contro il Sassuolo. Khephren Thuram sta gestendo con cautela il fastidio alla caviglia rimediato durante l’ultima sfida contro l’Udinese. Nella giornata odierna, il mediano ha continuato a lavorare a parte per smaltire il dolore articolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: Thuram sta gestendo con cautela il fastidio alla caviglia, gli aggiornamenti

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