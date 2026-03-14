Juve fastidio alla caviglia per Thuram contro l' Udinese | lascia il campo zoppicante

Durante la partita contro l'Udinese, Thuram ha accusato un fastidio alla caviglia e ha dovuto lasciare il campo zoppicante, nonostante un tentativo di continuare a giocare. L'allenatore ha sostituito il giocatore dopo il suo ritiro dal campo. La partita è proseguita senza di lui.

Stop per Khéphren Thuram, che nel secondo tempo di Udinese-Juventus è stato costretto a uscire a causa di un fastidio alla caviglia. Il centrocampista francese, alla ventiquattresima presenza da titolare in campionato, prima di abbandonare il terreno di gioco ha fatto un test fisico su sé stesso provando a restare in campo, ma dopo soli tre minuti della ripresa Spalletti ha preferito non correre rischi. Al suo posto è immediatamente entrato Koopmeiners. Rientrato negli spogliatoi fortemente zoppicante, l'ex Nizza si sottoporrà nei prossimi giorni ai classici accertamenti di routine utili a chiarire con precisione l'entità dell'infortunio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, fastidio alla caviglia per Thuram contro l'Udinese: lascia il campo zoppicante Articoli correlati Gudmundsson, infortunio alla caviglia: lascia il campo zoppicante contro il TorinoBrutte notizie in casa Fiorentina: Albert Gudmundsson è stato costretto a lasciare il campo nel match contro il Torino a causa di un infortunio alla... Leggi anche: Davis, guaio muscolare contro la Roma: l'attaccante lascia il campo zoppicante Contenuti utili per approfondire Juve fastidio alla caviglia per Thuram... Temi più discussi: Il derby e tutte le probabili formazioni della 28^ di A; Juventus-Pisa, presentazione e probabili formazioni; Dybala non si è allenato in gruppo. Ferguson vola a Brighton: ipotesi operazione alla caviglia; Udinese, come sta Bertola? Il punto in vista della Juventus. Juventus, Thuram sostituito per un problema alla caviglia: le condizioniIl francese sostituito all'inizio del secondo tempo contro l'Udinese. msn.com Juventus, la Uefa spiega l’espulsione di Kelly: Forte contatto scorretto con i tacchetti sulla caviglia di YilmazNel match tra Juventus e Galatasaray, il difensore bianconero Lloyd Kelly è stato espulso al 48esimo dopo aver colpito Yilmaz. ilnapolista.it INFORTUNIO IN UDINESE-JUVE: SPALLETTI LO SOSTITUISCE - facebook.com facebook 1’ | | Underway in Udine... ! #UdineseJuve [0-0] x.com