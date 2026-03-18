Conte ritrova uomini | Napoli verso Cagliari con più scelte

Il Napoli si prepara per la trasferta di Cagliari con una rosa più completa grazie al ritorno di alcuni giocatori chiave. La squadra si è allenata con maggiore disponibilità di opzioni in vista della partita. La formazione si sta definendo in vista dell’incontro, mentre i giocatori sono in attesa di capire chi scenderà in campo. La partita è programmata per la prossima giornata di campionato.

Il Napoli ritrova pezzi importanti e si prepara alla trasferta di Cagliari con una rosa finalmente più ampia. Dopo settimane complicate, Antonio Conte può tornare a gestire diverse soluzioni, soprattutto in mezzo al campo, dove i rientri iniziano a fare la differenza. Una condizione che apre anche alla possibilità di rotazioni, con Conte chiamato ora a scegliere la combinazione migliore tra qualità, equilibrio e freschezza fisica. Anche in difesa arrivano segnali positivi, seppur con qualche cautela. Juan Jesus è sulla strada del recupero e spera di essere disponibile a breve, mentre per il ritorno di Giovanni Di Lorenzo bisognerà attendere ancora, con la sosta delle nazionali come possibile punto di svolta. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conte ritrova uomini: Napoli verso Cagliari con più scelte Articoli correlati Corriere dello Sport: “Napoli, McTominay scalpita: Conte ritrova i suoi uomini chiave verso Cagliari”Corriere dello Sport: “Napoli, McTominay scalpita: Conte ritrova i suoi uomini chiave verso Cagliari”"> Il Napoli prepara la trasferta di Cagliari... De Bruyne verso la titolarità a Cagliari: le scelte di ConteIl Napoli ritrova Kevin De Bruyne e con lui anche qualità e leadership nella manovra offensiva. ANTONIO CONTE DOPO PARTITA NAPOLI CAGLIARI | COPPA ITALIA Contenuti utili per approfondire Conte ritrova Temi più discussi: Napoli, due assi per la corsa Champions di Conte: Anguissa e De Bruyne sono pronti; Napoli-Lecce, probabili formazioni: le scelte di Conte; Siebert illude, il Napoli rimonta grazie a Hojlund-Politano: 2-1 al Lecce; Il Napoli gioca solo un tempo e si prende 3 punti. Conte ritrova uomini: Napoli verso Cagliari con più scelteForzAzzurri.net - Conte ritrova uomini: Napoli verso Cagliari con più scelte Il Napoli ritrova pezzi importanti e si prepara alla trasferta di Cagliari con una rosa ... forzazzurri.net Corriere dello Sport: Napoli, McTominay scalpita: Conte ritrova i suoi uomini chiave verso CagliariIl Napoli prepara la trasferta di Cagliari con segnali incoraggianti sul piano delle scelte e dei rientri. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Scott McTominay è pronto a riprenders ... napolipiu.com Politano ritrova il +3: l'uomo in più di Conte e per il Fantacalcio per il finale di stagione x.com Lobotka torna a disposizione. Ottime notizie per Antonio Conte: dopo Anguissa e De Bruyne, anche Stanislav Lobotka è pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo in vista della trasferta di Cagliari. Il Napoli ritrova il suo metronomo. Scarica l’app di Napol - facebook.com facebook