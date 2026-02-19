Infortunio McTominay il recupero va a rilento | lo scozzese pensa anche al Mondiale

Scott McTominay ha subito un infortunio muscolare che limita i suoi allenamenti e rallenta il suo recupero. La sua condizione resta difficile, e il centrocampista scozzese si allena con cautela per tornare in forma prima della partita di domenica contro l’Atalanta a Bergamo. La sua presenza in campo è incerta, e il suo stato di salute preoccupa lo staff tecnico. McTominay ha anche in mente il Mondiale, ma per ora deve concentrarsi sul recupero. La decisione finale si avvicina giorno dopo giorno.

