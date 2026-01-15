Napoli-Sassuolo Conte pensa a novità e aspetta Anguissa
In vista della sfida tra Napoli e Sassuolo, l’allenatore Conte valuta alcune modifiche alla formazione e attende il rientro di Anguissa. Dopo una serie di pareggi, la squadra cerca di ritrovare slancio e continuità in campionato. La partita rappresenta un’occasione importante per i partenopei di rilanciare le proprie ambizioni, con attenzione anche alle possibili novità tattiche e alle condizioni dei giocatori chiave.
Dopo una serie di pareggi che ha rallentato la marcia, il Napoli ha subito l’occasione per cambiare . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
