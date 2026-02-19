Il Rione Rosso intitola le cucine al compianto Massimo Babini

Il Rione Rosso di Ravenna ha deciso di intitolare le proprie cucine a Massimo Babini, scomparso lo scorso dicembre. La scelta nasce dal suo ruolo centrale nella comunità e dalla passione che dedicava alle tradizioni locali. Durante il pranzo sociale di domenica, le cucine sono state ufficialmente dedicate a lui, coinvolgendo molti residenti e amici. La cerimonia ha attirato numerosi presenti, che hanno ricordato con affetto le sue iniziative e il suo impegno. La comunità continua così a tenere vivo il suo ricordo.

Ravenna piange un pilastro del Rione Rosso: le cucine dedicate a Massimo Babini. Il Rione Rosso di Ravenna ha reso omaggio alla memoria di Massimo Babini, figura chiave della comunità scomparso lo scorso dicembre, intitolando a lui le cucine del rione durante il tradizionale pranzo sociale di domenica. Un gesto simbolico, voluto dai membri del Rione e guidato dall'attuale capo rione Cristina Bassi e dall'ex caporione Gianluca Maiardi, per celebrare un uomo profondamente legato alle tradizioni e alla vita comunitaria. Un impegno per le tradizioni e la convivialità. La decisione di dedicare le cucine a Babini non è casuale.