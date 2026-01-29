Dopo una lite, Simone Borella ha sparato e ha causato un tentato omicidio. La Corte d’Appello di Milano ha deciso di confermare i 12 anni di carcere richiesti in primo grado. Il giovane di 25 anni, originario di Cuasso al Monte, dovrà scontare la pena senza alcuno sconto.

Dodici anni di carcere, senza sconti. La Corte d’Appello di Milano ha confermato la pena inflitta a Simone Borella, 25 anni, originario di Cuasso al Monte, per il tentato omicidio del 5 gennaio 2024. Una decisione che chiude il secondo grado del processo e riporta alla memoria una vicenda di violenza improvvisa, nata da un litigio banale e degenerata in pochi minuti in un atto che avrebbe potuto trasformarsi in un omicidio consumato. Il reato era stato commesso all’esterno di un bar di via Roma. Secondo la ricostruzione dei giudici di Varese, Borella aveva avuto una discussione con una ragazza e il ventisettenne poi rimasto gravemente ferito era intervenuto per difenderla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sparo dopo la lite, condanna confermata: 12 anni

Approfondimenti su Simone Borella

La corte d'Assise d'appello di Firenze ha confermato la condanna a sei anni e otto mesi di reclusione per Pavel Martinez Mesa, riconosciuto colpevole dell'omicidio di Joel Martinez Seipio avvenuto durante una lite in discoteca.

La Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna di otto anni di reclusione per Francesco Russo, commerciante di Joppolo, che nel 2024 sparò a un giovane di 23 anni durante un alterco nel centro del paese, causando la sua paralisi.

Ultime notizie su Simone Borella

