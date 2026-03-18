Concorso docenti PNRR3 oggi e domani le suppletive anche per candidati del X ciclo con riserva Potrà cambiare voto minimo di accesso?

Oggi e domani si tengono le prove suppletive del concorso docenti PNRR3, rivolte anche ai candidati del X ciclo con riserva. Il concorso, bandito con i decreti direttoriali n. 2938 e 2939 del 2025, riguarda le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria. La possibilità di modificare il voto minimo di accesso è tra gli aspetti che vengono discussi in questa fase.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: oggi e domani si svolgono le prove suppletive. Chi partecipa e quali risvolti potrebbe avere il risultato. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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