Concorso docenti PNRR3 | prova suppletiva Ammessi anche alcuni candidati del TFA X ciclo Le indicazioni

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato le date delle prove suppletive del concorso docenti PNRR3, previste rispettivamente il 18 marzo per infanzia e primaria e il 19 marzo per la secondaria. Sono stati ammessi anche alcuni candidati provenienti dal TFA X ciclo. La prova si svolgerà in queste date e riguarda le diverse sezioni del concorso.

Concorso docenti PNRR3: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha definito le date per la prova suppletiva, 18 marzo per infanzia e primaria, 19 marzo per la secondaria.