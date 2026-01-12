Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria ecco il voto minimo per l’accesso alla prova orale IN AGGIORNAMENTO
Gli USR stanno pubblicando i voti minimi necessari per accedere alla prova orale del concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria, bandito con DDG. Questa informazione è fondamentale per i candidati che si preparano all’esame, in quanto permette di valutare più precisamente le proprie possibilità di accesso e di pianificare efficacemente la fase finale del concorso. L’aggiornamento è in corso, quindi si consiglia di consultare regolarmente le fonti ufficiali.
Gli USR cominciano a pubblicare il voto minimo di accesso alla prova orale per il concorso PNRR3 per la scuola secondaria bandito con DDG. 29392025. L'articolo Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria, ecco il voto minimo per l’accesso alla prova orale IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
