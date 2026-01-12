Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria ecco il voto minimo per l’accesso alla prova orale IN AGGIORNAMENTO

Gli USR stanno pubblicando i voti minimi necessari per accedere alla prova orale del concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria, bandito con DDG. Questa informazione è fondamentale per i candidati che si preparano all’esame, in quanto permette di valutare più precisamente le proprie possibilità di accesso e di pianificare efficacemente la fase finale del concorso. L’aggiornamento è in corso, quindi si consiglia di consultare regolarmente le fonti ufficiali.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.