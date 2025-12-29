Concertone di Capodanno Dario Cuomo tra le nuove proposte sul palco

Dario Cuomo è tra le dodici nuove proposte che apriranno il concertone di Capodanno a Napoli, in Piazza del Plebiscito. L’evento, uno dei principali appuntamenti musicali di fine anno, rappresenta un’occasione di rilievo per scoprire nuovi talenti e ascoltare musica dal vivo in un contesto tradizionale e coinvolgente. La partecipazione è prevista per la vigilia di Capodanno, contribuendo a lasciare un ricordo speciale di questo inizio anno.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dario Cuomo sarà tra le 12 nuove proposte selezionate per aprire il concertone della vigilia di Capodanno a Napoli, in Piazza del Plebiscito, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno. L’ artista avellinese è risultato vincitore del contest che porterà sul palco dell’agorà partenopea giovani talenti pronti a esibirsi davanti a migliaia di spettatori, tra cittadini, turisti e appassionati di musica provenienti da tutta Italia. La selezione si è svolta al Teatro Troisi di Napoli, al termine della quale Dario Cuomo ha conquistato l’accesso allo straordinario spettacolo che animerà la città nella notte di San Silvestro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Concertone di Capodanno, Dario Cuomo tra le nuove proposte sul palco Leggi anche: Dario Cuomo tra i protagonisti del concertone di Capodanno a Napoli Leggi anche: Sanremo: Angelica Bove brilla tra le nuove proposte La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Dario Cuomo tra i protagonisti del concertone di Capodanno a Napoli - Dario Cuomo sarà tra le 12 nuove proposte selezionate per aprire il concertone della vigilia di Capodanno a Napoli, in Piazza del Plebiscito, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno. napolitoday.it

Capodanno a Napoli, in piazza c’è Elodie: «Concertone targato Sanremo» - Un Capodanno che anche quest’anno si fa in 4: la prima serata, il 29 dicembre alle 20 al Palavesuvio di Ponticelli, è un omaggio a James Senese, scomparso a fine ottobre, e a tutto il Neapolitan power ... ilmattino.it

Non solo concertoni di Capodanno: mappa delle feste in Gallura - La Gallura si riaccende per Natale dopo un novembre sonnacchioso che ha interrotto una stagione turistica decisamente lunga. unionesarda.it

?André Rieu – Natale e Capodanno dal vivo a Melbourne 2026 ? Un magico concerto di valzer e violi...

Grande attesa a Catanzaro per l'anno che verrà, il concertone di capodanno di Rai 1. Lavori in corso sul lungomare, per allestire il grande palco. Leggi l'articolo completo: - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.