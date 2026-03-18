Conai stima il riciclo di imballaggi al 75% per il 2026

Il Conai ha annunciato che prevede di raggiungere il 75% di riciclo degli imballaggi in Italia entro il 2026. Questa stima è stata comunicata in occasione della Giornata mondiale del riciclo, che si celebra oggi 18 marzo. Il Consorzio nazionale imballaggi ha reso note le sue previsioni riguardo alla percentuale di recupero degli imballaggi nel prossimo futuro.

Le previsioni del Consorzio a quasi 11 milioni di tonnellate, pesa “l’incertezza geopolitica attuale£ che “potrebbe incidere negativamente sul settore”. Il . Il Consorzio nazionale imballaggi annuncia le previsioni di riciclo degli imballaggi in Italia per il 2026, in occasione della Giornata mondiale del riciclo che si celebra oggi 18 marzo. “Per l’anno in corso la percentuale di riciclo degli imballaggi in Italia dovrebbe attestarsi attorno al 75%, quasi 11 milioni di tonnellate – dice il Conai – l’incertezza geopolitica attuale potrebbe però incidere negativamente sul settore”. Rispetto agli ultimi dati consolidati, pari al 76,7% al 2024, potrebbe esserci infatti una lieve flessione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Conai stima il riciclo di imballaggi al 75% per il 2026 Articoli correlati Leggi anche: Raccolta vetro a Perugia, obiettivo 75% di riciclo. Al via il progetto: 50 "campane" in più, eventi e informazione Germania, stima del Pil al ribasso per il 2026Per il 2026, il governo ha abbassato le sue previsioni di crescita del Pil all’1%, in autunno, la previsione in autunno era ancora dell’1,3%. Altri aggiornamenti su Conai stima CONAI: riciclo degli imballaggi attorno al 75% nel 2026Le prime stime diffuse in occasione della Giornata mondiale del riciclo, che si celebra oggi, indicano volumi di riciclo invariati rispetto al 2024. L’incertezza geopolitica attuale potrebbe però inci ... trasportale.it Imballaggi, nel 2026 tasso di riciclo verso il 75%Per l’anno in corso, la percentuale di riciclo degli imballaggi in Italia dovrebbe attestarsi attorno al 75% (quasi 11 milioni di tonnellate). È la stima che fa Conai, il ... msn.com