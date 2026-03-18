Con una strategia pubblica coerente le partecipate possono guidare la transizione

Durante un convegno organizzato dall’ASviS, viene sottolineato come le partecipate possano contribuire alla transizione sostenibile attraverso una strategia pubblica coerente. È stato evidenziato il ruolo di responsabilità sociale delle società e l’importanza dell’indirizzo dello Stato in questo processo. Il focus si è concentrato sulle potenzialità delle partecipate di guidare il cambiamento, mantenendo una linea di azione chiara e condivisa.

TESTO di Andrea de Tommasi, Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 25 febbraio 2026 Al convegno ASviS-Ecco il richiamo alla responsabilità sociale delle società e al ruolo di indirizzo dello Stato. Giovannini: modalità di scelta dei vertici è segnale al mercato. Il punto del Mef sulla governance e gli impegni della Bce sui rischi climatici. 250226 Quando una grande partecipata investe miliardi in nuove infrastrutture fossili non compie solo una scelta industriale: assume rischi che possono ricadere sull’intera collettività. Per questo serve una governance pubblica consapevole, coerente e chiaramente orientata all’interesse collettivo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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