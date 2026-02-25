Chi sono le donne che possono guidare i narcos dopo El Mencho e perché si rischia una faida interna in Messico

L’uccisione di “El Mencho” ha scatenato una lotta per il potere tra le donne che potrebbero guidare il cartello CJNG. Rosalinda González Valencia, nota come “La Jefa”, e la figlia Jessica Johanna, detta “La Negra”, sono le candidate principali. La loro presenza aumenta il rischio di faide interne e tensioni tra i gruppi rivali. La competizione si fa più accesa mentre il cartello cerca di mantenere il controllo nel territorio.

Dopo l’uccisione di "El Mencho" si apre la corsa alla guida del suo cartello narcos (il CJNG). Tra i possibili successori spuntano l’ex moglie Rosalinda González Valencia, detta “La Jefa”, e la figlia Jessica Johanna, “La Negra”. Ma l’assenza di un erede designato potrebbe innescare una pericolosa faida interna tra i vertici armati dell’organizzazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

El Mencho, chi era il narcos ucciso in MessicoLe forze di sicurezza messicane hanno eliminato Nemesio Oseguera Cervantes, conosciuto come « El Mencho », per aver guidato un potente cartello della droga.

Leggi anche: Chi era El Mencho, il re dei narcos del CJNG che ha insanguinato il Messico

Chi sono le donne che possono guidare i narcos dopo El Mencho e perché si rischia una faida interna in MessicoDopo l’uccisione di El Mencho si apre la corsa alla guida del suo cartello narcos (il CJNG). Tra i possibili successori spuntano l’ex moglie Rosalinda González Valencia, detta La Jefa, e la figlia ... fanpage.it

