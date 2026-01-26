Microsoft ha annunciato che in futuro adotterà una strategia più coerente per le uscite dei giochi Xbox su PlayStation 5. Dopo aver riconosciuto alcune incertezze nelle pubblicazioni precedenti, l’azienda si impegna a garantire una pianificazione più stabile e trasparente. Questa evoluzione mira a migliorare la collaborazione tra le piattaforme e a offrire un’esperienza più equilibrata per i giocatori.

Microsoft ha riconosciuto che la strategia di pubblicazione dei giochi Xbox su PlayStation 5 è stata finora poco chiara e discontinua, ma promette maggiore coerenza in futuro. A parlarne è Craig Duncan, responsabile degli Xbox Game Studios, che ha ammesso apertamente le critiche ricevute dalla community. Negli ultimi anni, infatti, diversi titoli Xbox sono arrivati su PS5 con tempistiche molto diverse. Chiarire l’approccio multipiattaforma è diventato ormai necessario, con l’obiettivo dichiarato che è quello di rendere la strategia più comprensibile e prevedibile. Nel corso del 2025 sono già arrivati sei giochi Xbox su PS5 e, secondo le stime, un numero simile è previsto anche per il 2026. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Xbox, in futuro la strategia delle uscite su PS5 diventerà più “coerente”, rivela Microsoft

