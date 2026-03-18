minacciava i passanti con coltello di 30 centimetri nel pieno centro di milano

Un uomo ha minacciato i passanti con un coltello di 30 centimetri nel cuore di Milano. L'episodio si è verificato ieri nel centro della città, dove la presenza di persone è elevata e il rischio di incidenti è alto. La polizia è intervenuta prontamente, riuscendo a bloccare l’uomo e a disarmarlo. Nessuno è rimasto ferito durante il confronto.

Minacciava i passanti con un coltello di 30 centimetri nel pieno centro di Milano. Per questo, ieri sera, i carabinieri del Nucleo radiomobile hanno arrestato un uomo di 55 anni, pregiudicato, per minacce e porto abusivo di arma bianca, aggravato per essere stato commesso in luogo affollato e nelle vicinanze una fermata dei mezzi del trasporto pubblico. L'uomo, dopo una segnalazione al 112, è stato rintracciato in via San Damiano, angolo Corso Venezia, in possesso di pugnale militare. Poco prima - hanno ricostruito i militari - aveva tentato di aprire la portiera dell'auto di un automobilista fermo al semaforo all'incrocio con corso Venezia, brandendo il coltello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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