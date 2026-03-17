Comunicato Stampa | Quarta commissione esprime parere favorevole alla manovra di bilancio

La Quarta commissione consiliare permanente ha dato il suo parere favorevole sulla manovra di bilancio. La decisione riguarda le politiche pubbliche e i relativi effetti finanziari, e si è basata sulla revisione delle proposte presentate. La commissione ha esaminato i dettagli del documento, approvando la linea di intervento proposta senza modifiche. La delibera ora passa all'attenzione dell’assemblea per la ratifica finale.

La Quarta commissione consiliare permanente (valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della legalità), presieduta da Gianpaolo Trevisi (Pd), vicepresidente Rosanna Conte (Lega- LV), segretario Laura Besio (FdI), ha espresso oggi parere favorevole alla Prima commissione, con i voti della maggioranza, sulla manovra di bilancio: Legge regionale di Stabilità 2026, Collegato, Bilancio di previsione 2026- 2028. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Quarta commissione esprime parere favorevole alla manovra di bilancio Articoli correlati Comunicato Stampa: Quarta commissione esprime parere favorevole alla Prima commissione sul DEFR 2026-28La Quarta commissione consiliare permanente (valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della... Comunicato Stampa: Seconda commissione dà parere favorevole su Legge di Stabilità 2026, Collegato e Bilancio previsioneLa Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e... Tutti gli aggiornamenti su Comunicato Stampa Temi più discussi: Comunicato Stampa: CRV - Quarta commissione: iniziato approfondimento su situazione negli istituti penitenziari veneti; La Commissione europea punta su energia pulita, conveniente e accessibile per i cittadini; Comunicato del 12.3.2026 – Dichiarazione della vicepresidente del Consiglio comunale Flavia Sorrentino; Comunicato Stampa: Prima commissione, via libera per l’aula al DEFR 2026-28 e alla Nota Aggiornamento. Comunicato Stampa: CRV - Quarta commissione: iniziato approfondimento su situazione negli istituti penitenziari venetiAudizioni in Quarta commissione: iniziato l’approfondimento della situazione presente negli istituti penitenziari veneti. Trevisi e Conte: Prioritario supportare i giovani detenuti (Arv) Venezia, 11 ... laprovinciadicomo.it Comunicato Stampa: Quarta commissione esprime parere favorevole alla Prima commissione sul DEFR 2026-28(Arv) Venezia, 3 marzo 2026 La Quarta commissione consiliare permanente (valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della legalità), presieduta da G ... laprovinciadicomo.it La facciata di #PalazzoMadama si illumina con il #Tricolore per la Giornata dell' #UnitaNazionale, della #Costituzione, dell' #Inno e della #Bandiera istituita con legge n. 222/2012 normattiva.it/uri-res/N2Lsu… Comunicato stampa senato.it/attualita/comu… #S x.com COMUNICATO STAMPA PASSIONE SLALOM Coppa due costiere 2026, il ritorno dopo 12 anni della gara più amata in penisola sorrentina. Sullo spettacolare e tecnico percorso che si snoda per i lunghi rettilinei e i caratteristici tornanti dei colli di fontanelle olt - facebook.com facebook