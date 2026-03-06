Un comunicato stampa annuncia una proposta di legge che mira a migliorare la sicurezza del personale nel settore del trasporto pubblico, sia locale che nazionale. La proposta riguarda specificamente le misure di tutela per chi lavora nell'esercizio o nell’ambito delle proprie funzioni. Un esponente di Fratelli d’Italia definisce questa iniziativa come un primo passo concreto per affrontare il problema.

Sono intervenuti anche Luca Scalabrin, Presidente Actv, Marino De Terlizzi, in rappresentanza di FIT CISL Veneto, e Vincenzo Peluso, di UILT UIL Veneto. “Mi rivolgo a tutte le Forze politiche: lavoriamo assieme perché la sicurezza dei lavoratori non è negoziabile”, ha concluso Laura Besio. Marino De Terlizzi (FIT CISL Veneto), ha ricordato come “grazie alle nostre proposte, la Prefettura di Venezia ha messo assieme Aziende e Istituzioni dando vita, nel dicembre 2024, a un Protocollo di sicurezza per la Città metropolitana di Venezia, che è in corso di implementazione. Questo Progetto di legge va sicuramente nella giusta direzione:... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Proposta legge su sicurezza personale trasporto pubblico, Besio (FdI): "Primo passo concreto"

Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto approva Risoluzioni in materia di Politica agricola comune e sicurezza urbana(Arv) Venezia, 10 febbraio 2026 - Il Consiglio regionale del Veneto, al termine della seduta odierna, ha approvato, con 29 voti favorevoli e 16...

Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto approva Risoluzione su candidatura UNESCO su Bolca e Valpolicella(Arv) Venezia, 10 febbraio 2026 - Nel corso della seduta pomeridiana del Consiglio regionale del Veneto, è stata approvata all'unanimità la...

Contenuti e approfondimenti su Comunicato Stampa.

Comunicato Stampa: CRV - Prima, Terza, Quarta e Sesta commissione ascoltano i soggetti portatori di interessePrima, Terza, Quarta e Sesta commissione ascoltano i soggetti portatori di interesse sul Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026-2028 e sulla sua Nota di Aggiornamento (Arv) Venezia, 26 ... laprovinciadicomo.it

Comunicato Stampa: CRV - Sentiti stakeholders sanità su DEFR 2026-28 e Nota di aggiornamentoQuinta commissione ascolta i soggetti portatori di interesse sul Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026-2028 e sulla sua Nota di Aggiornamento (Arv) Venezia, 25 febbraio 2026 - La Quint ... laprovinciacr.it