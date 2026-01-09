Comunicato Stampa | COMUNICATO STAMPA CIDIM; INIZIA A TANGERI DOMENICA 11 GENNAIO IL TOUR 2026 DI SUONO ITALIANO

Il tour 2026 di Suono Italiano prenderà il via a Tangers domenica 11 gennaio, portando in scena una selezione rappresentativa della musica italiana. L’evento, organizzato da CIDIM e curato da AIAM, intende promuovere la ricchezza e la varietà del patrimonio musicale nazionale. Queste iniziative contribuiscono a rafforzare la presenza della musica italiana all’estero, offrendo un’occasione di confronto e valorizzazione culturale.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AIAM - ASSOCAZIONE ITALIANA ATTIVITA MUSICALI.

