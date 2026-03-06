Gli ex Comuni montani | Ricorso al Tar del Lazio E non paghiamo l’Anci

Gli ex Comuni montani hanno deciso di presentare un ricorso al Tar del Lazio contro le decisioni dell’Anci, affermando di non voler pagare le somme richieste. A Treia, in provincia di Macerata, si evidenzia che nonostante le rassicurazioni ricevute durante l’incontro a Roma con il ministro Calderoli, non si sono verificati cambiamenti nelle loro posizioni. La situazione rimane tesa e senza segnali di compromesso.

TREIA (Macerata) Nessun passo indietro, malgrado le rassicurazioni avute al vertice romano col ministro Calderoli. Anzi, due in avanti semmai. I Comuni fu montani delle Marche confermano la volontà di presentare ricorso contro il governo per la nuova legge sulla montagna e il Dpcm a questa collegato che detta i criteri della montanità, entrato in vigore il 18 febbraio. Ed è solo una delle azioni che i ventinove esclusi hanno stabilito di intraprendere come protesta contro una decisione "subìta e non condivisa". Sospeso il pagamento della quota associativa all’Anci (Associazione comuni italiani) regionale e nazionale, così come è in programma l’organizzazione insieme alle altre regioni di una manifestazione di protesta nazionale: sono 380 i Comuni appenninici non più considerati montani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

