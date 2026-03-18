comune al settore finanze lanza al posto dello storico marotta

Oggi presso gli uffici della Ragioneria si è insediato il nuovo Dirigente del Settore Finanze. Al suo posto, assume il ruolo di responsabile il dottore Lanza, sostituendo lo storico dirigente Marotta. La nomina riguarda esclusivamente il trasferimento di incarico e la sostituzione di figure all’interno del settore. La cerimonia di insediamento è avvenuta questa mattina senza altri eventi pubblici o comunicazioni ufficiali.

Tempo di lettura: 11 minuti In data odierna si è insediato presso gli uffici della Ragioneria il nuovo Dirigente del Settore Finanze, dott. Stefano Lanza. Il dott. Lanza è attualmente dirigente presso il Comune di Taranto e presterà servizio presso il Comune di Avellino, in virtù della convenzione stipulata tra i due enti, con incarico a scavalco condiviso. Al dott. Lanza è affidata la responsabilità del Settore Bilancio e dei Servizi Finanziari subentrando allo storico ragioniere capo di Palazzo di città c Gianluigi Marotta. Curriculum vitae di LANZA STEFANO Nome LANZA STEFANO Indirizzo VIALE MONTE FAVALE 9 – 74026 PULSANO TA Telefono +39 3475181701 E-mail stefanolanza@hotmail. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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