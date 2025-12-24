Bremer fa gli auguri ai tifosi della Juventus | messaggio speciale del difensore che scalda il popolo bianconero – FOTO

Bremer, difensore della Juve, ha fatto gli auguri ai tifosi in vista delle feste natalizie. Questo il messaggio del bianconero – FOTO. Nel giorno della Vigilia di Natale, il legame tra la squadra e la tifoseria corre veloce sui social network. A scaldare i cuori del popolo bianconero ci ha pensato Gleison Bremer. Il brasiliano ha scelto il suo profilo Instagram per condividere alcuni momenti, lanciando un messaggio di auguri che sa di compattezza e serenità. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bremer (@bremer) Eleganza e sorrisi: le foto della cena. Nel post pubblicato poche ore fa, Bremer si è mostrato in compagnia della sua compagna, entrambi ritratti in abiti eleganti durante la tradizionale cena di Natale organizzata dal club (la Juventus Christmas Dinner ). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

