Compagnia SAS | tariffe in aumento e voli cancellati ma perché?

La compagnia aerea SAS ha annunciato un aumento delle tariffe e la cancellazione di alcuni voli. La decisione arriva in un momento in cui il conflitto in Medio Oriente sta influenzando il settore dei trasporti aerei, con compagnie che devono affrontare variazioni operative e costi più elevati. La situazione sta generando disagi per i passeggeri e modifiche nelle rotte.

Il conflitto in Medio Oriente e tutte le conseguenze associate a esso, come è emerso in più occasioni, sta generando i suoi effetti. Una delle ripercussioni che seppur indirettamente stanno influenzando tantissimi Paesi è proprio l’aumento dei prezzi del carburante. Per far fronte a queste problematiche vengono vagliate limitazioni o soluzioni affinché l’instabilità influisca il meno possibile. È il caso della compagnia aerea scandinava SAS che ha annunciato la cancellazione di circa 1.000 voli a causa dell’ impennata dei prezzi del carburante. La compagnia SAS costretta a cancellare voli, il prezzo del carburante è troppo alto. L’amministratore delegato Anko van der Werff ha dichiarato al quotidiano Dagens Industri: «Il prezzo del carburante per aerei è raddoppiato in dieci giorni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Compagnia SAS: tariffe in aumento e voli cancellati, ma perché? Articoli correlati Leggi anche: Bloccati a Bangkok per la guerra in Iran, un incubo tra voli cancellati e tariffe folli: «I prezzi schizzavano, sembrava la Borsa» Sas, per i lavoratori ex Pip ufficiale l'aumento a 25 ore settimanaliPubblicata in Gazzetta il provvedimento che prevede l’aumento a 25 ore lavorative settimanali per il personale della Sas ex Pip. Una selezione di notizie su Compagnia SAS tariffe in aumento e voli... Temi più discussi: Voli, aumentano i prezzi per il caro-carburante: da Air France a Klm, ecco tutte le nuove tariffe (e da quando entreranno in vigore); Le compagnie aeree aumentano i prezzi dei biglietti per il rialzo del carburante; Vettori: l’impennata dei costi carburante alimenta i fuel surcharge; Swiss rinuncia per ora ad aumentare il supplemento carburante. SAS cancella 1.000 voli ad aprile dopo il raddoppio del prezzo del carburante aereoIn risposta al recente aggiornamento di SAS, la compagnia aerea rivale Norwegian sta aumentando la capacità dei voli in tutta la regione. View on euronews ... msn.com Trasporto aereo, compagnie stanno già aumentando le tariffe di volo(Teleborsa) - La guerra in Medioriente continua a produrre effetti disastrosi sull'economia e colpisce più duramente alcuni settori più esposti, come quello del trasporto aereo che, dopo una fase di f ... finanza.repubblica.it Cronaca. Controlli straordinari dei carabinieri della Compagnia di Meldola, cinque persone denunciate - facebook.com facebook #CINA, TERZI (FDI): SOLIDARIETA' AD ARTISTI DI SHEN YUN (9Colonne) Roma, 17 mar - "È molto preoccupante l'allarme lanciato dagli organizzatori di #ShenYun, la compagnia teatrale messa al bando dalle autorità di Pechino a causa degli spettacoli di d x.com