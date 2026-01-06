Serie A Como da Champions | aggancio al quarto posto

Il Como, grazie alla vittoria contro il Pisa, si avvicina alla zona Champions, raggiungendo quota 33 punti e agganciando temporaneamente il quarto posto in classifica. La squadra di Cesc Fàbregas dimostra continuità e determinazione, posizionandosi in una posizione di rilievo nel campionato di Serie A. Restano da seguire le prossime partite per confermare questa valida situazione in classifica e mantenere alta la competitività.

Il Como continua a stupire. Con il successo sul Pisa, la squadra di Cesc Fàbregas sale a 33 punti e aggancia il quarto posto, alla pari con Juventus e Roma. Un aggancio reale: stesse partite disputate, corsa europea apertissima. Segno opposto per il Pisa di Alberto Gilardino, che resta fanalino di coda. La classifica si fa più pesante: i toscani rischiano di perdere ulteriore terreno rispetto a Fiorentina e Hellas Verona, con il calendario che non aiuta. Le prossime settimane saranno decisive in chiave salvezza. Classifica aggiornata. Inter 39 (17). Milan 38 (17). Napoli 37 (17). Como 33 (18). Juventus 33 (18). 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Serie A, Atalanta-Roma 1-0: i giallorossi falliscono l’aggancio alla Champions Juve-Lecce 1-1: i bianconeri falliscono un rigore. Doppio 1-1 per Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa. Il Como vola in zona Europa, l'Udinese ko 1-0. Segui la cronaca testuale su Raine; Serie A, Atalanta-Roma 1-0: i giallorossi falliscono l’aggancio alla Champions Juve-Lecce 1-1: i bianconeri falliscono un rigore. Doppio 1-1 per Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa. Il Como vola in zona Europa, l'Udinese ko 1-0. Segui la cronaca testuale su Raine; Serie A, in campo Atalanta-Roma: giallorossi in trasferta per consolidare il posto in Champions Juve-Lecce 1-1: i bianconeri falliscono un rigore. Doppio 1-1 per Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa. Il Como vola in zona Europa, l'Udinese ko 1-0. Segui la cronaca t; Serie A, Cagliari-Milan 0-1 rossoneri in trasferta per andare in vetta Penultima giornata del girone d'andata. Le milanesisi contendono il titolo di campioni d'inverno Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-serie-a-g.

