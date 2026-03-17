Commercio la Bergamasca resiste grazie anche al turismo Ma ha perso 534 negozi in 18 mesi - I dati

Confcommercio Bergamo ha diffuso la seconda rilevazione sugli indici territoriali del commercio della provincia, aggiornata al 31 dicembre 2025. I dati mostrano che, in 18 mesi, sono stati chiusi 534 negozi, mentre il settore commerciale locale si sostiene anche grazie all’incremento del turismo. La situazione evidenzia una perdita significativa di attività commerciali nel territorio bergamasco.

I DATI. Confcommercio Bergamo presenta la seconda rilevazione degli indici territoriali del commercio della provincia di Bergamo (aggiornata al 31 dicembre 2025). L’indice di vivibilità commerciale scende da 17,35 a 16,78 ogni 1.000 abitanti. La mappatura analizza 242 comuni e tutti i distretti del commercio attraverso tre indicatori chiave calcolati ogni 1.000 abitanti: l’indice di vivibilità (totale degli esercizi commerciali), l’indice di vivacità (pubblici esercizi) e l’indice di prossimità (negozi alimentari). In soli 18 mesi (dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2025), a fronte di una crescita della popolazione residente pari a +5.981 unità (+0,54%, fonte ISTAT, 2025), il numero degli esercizi commerciali della provincia è diminuito di 534 unità (-2,8%). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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