come scaricare la certificazione unica 2026 sul sito inps e dove si trova

L’Inps ha reso disponibile la Certificazione Unica 2026 sul proprio sito ufficiale. La certificazione riguarda i redditi percepiti nel 2025 e può essere scaricata sia tramite i servizi online sia utilizzando i canali tradizionali. La procedura di accesso è stata comunicata attraverso le modalità di login previste dal portale dell’ente.

L’Inps ha annunciato la disponibilità della Certificazione Unica 2026 sul proprio sito. È la certificazione relativa ai redditi percepiti nel 2025 ed è possibile accedervi sia attraverso i canali digitali, sia attraverso quelli tradizionali. Si tratta di un documento importante che viene rilasciato ogni anno dal datore di lavoro oppure dall’Inps stesso e che esplicita i redditi, le ritenute Irpef, i contributi previdenziali e assistenziali del cittadino. La Certificazione Unica è stata rilasciata il 16 marzo 2026 a chi ha effettuato la trasmissione all’Agenzia delle Entrate utilizzando il “modello ordinario”. Entro il 30 aprile 2026 vanno invece inviate le certificazioni contenenti i redditi da prestazioni di lavoro autonomo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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